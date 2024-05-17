Не успел закончить проект спектакля: в Киеве простились с актером-кукловодом, погибшим на фронте

Евгений проработал в кукольном театре почти 30 лет

В Киеве простились с украинским актером-кукловодом из Киева Евгением Невинским. С началом полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ, но погиб на фронте.

Об этом сообщили в Государственном музее игрушек. У талантливого актера-кукловода осталась семья.

Евгений Невинский — актер и механик театральной куклы. В киевском Театре кукол о нем говорят как об уникальном специалисте, который обладал талантом и мастерством оживлять театральных кукол. Он работал в театре с 1994 года, а в детстве занимался в театральной студии "Барвинок".

С первых дней полномасштабного вторжения Женя пошел добровольцем защищать нашу Украину. Он служил в 118-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ. С 27 июля 2023 года после боев в Запорожской области числился пропавшим без вести. Все его друзья, коллеги, жена Леся и вся семья все это время надеялись на лучшее. Но генетическая экспертиза подтвердила, что Евгений Невинский погиб.

За 30 лет работы в кукольном театре у Евгения насчитывается более полусотни ролей, большинство из которых – главные, его работы все еще живут на сценах украинских театров.

У него остался незаконченный проект кукольного спектакля, который он делал вместе со своей женой по мотивам сказки Александра Костинского "По дороге с облаками". Жена Евгения подарила Государственному музею кукол Обезьянку и Тигренка, которые были одними из героев незаконченного спектакля.

"Сегодня мы простились с Евгением Невинским, артистом-кукловодом Киевского театра кукол на левом берегу Днепра. Вечная слава Герою! По дороге с облаками, Женя", — трогательно простились в музее.

В Киевском театре кукол на Левом берегу Днепра опубликовали трогательное видео в память о талантливом актере.

"Евгений, ты будешь жить в наших сердцах, наших мыслях, в спектаклях и в каждом твоем добром деле. Почивай с миром, Друг…Спасибо, что был в наших жизнях", — сказано в сообщении.

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