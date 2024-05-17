Не встиг закінчити проєкт вистави: у Києві попрощалися з актором-ляльководом, який загинув на фронті

Євген пропрацював у ляльковому театрі майже 30 років

У Києві попрощалися з українським актором-ляльководом із Києва Євгеном Невинським. З початком повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ, але загинув на фронті.

Про це повідомили у Державному музеї іграшок. У талановитого актора-ляльковода залишилася родина.

Євген Невинський – актор та механік театральної ляльки. У київському Театрі ляльок про нього говорять як про унікального фахівця, який мав талант і майстерність пожвавлювати театральних ляльок. Він працював у театрі з 1994 року, а в дитинстві займався у театральній студії "Барвінок".

З перших днів повномасштабного вторгнення Євген пішов добровольцем захищати Україну. Він служив у 118-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. З 27 липня 2023 року після боїв у Запорізькій області вважався зниклим безвісти. Усі його друзі, колеги, дружина Леся та вся родина весь цей час сподівалися на краще. Але генетична експертиза підтвердила, що Євген Невінський загинув.

За 30 років роботи у ляльковому театрі у Євгена налічується понад півсотні ролей, більшість із яких – головні, його роботи ще живуть на сценах українських театрів.

У нього залишився незакінчений проєкт лялькової вистави, яку він робив разом зі своєю дружиною за мотивами казки Олександра Костинського "По дорозі з хмарами". Дружина Євгена подарувала Державному музею ляльок Мавпочку та Тигреня, які були одними з героїв незакінченої вистави.

"Сьогодні ми попрощалися з Євгеном Невинським, артистом-ляльководом Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра. Вічна слава Герою! По дорозі з хмарами, Женя", — зворушливо попрощалися у музеї.

У Київському театрі ляльок на Лівому березі Дніпра опублікували зворушливе відео на згадку про талановитого актора.

"Євгенію, ти житимеш у наших серцях, наших думках, у спектаклях і в кожній твоїй добрій справі. Відпочивай зі світом, Друге… Спасибі, що був у наших життях", — сказано в повідомленні.

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