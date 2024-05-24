Прошел самые горячие точки и дважды возвращался в строй после ранения: на фронте погиб разведчик из Прикарпатья

Побратимы говорят о нем как о мотивированном, амбициозном и умном мужчине, а также надежном товарище

Кровожадная война России против Украины продолжается, военные умирают за свободу и независимость страны. На этот раз печальная весть пришла в Ивано-Франковскую область — погиб Роман "Загиблик" Паньков.

С начала полномасштабной войны он служил в разведывательной роте. Роман Панькив прошел много горячих точек в разных областях Украины, сообщает 78-й отдельный десантно-штурмовой полк "Герц".

"Вместе с побратимами прошел через много горячих точек: от киевской кампании до Донбасса, Запорожского контрнаступления и снова Донбасс. Роман был ранен дважды, но каждый раз возвращался в строй", — пишут о Панькиве побратимы.

Он был хорошим человеком и надежным товарищем, всегда первым приходил на помощь. Его обожали военные и гражданские.

"Он всегда первым приходил на помощь как на службе, так и в мирной жизни. Все друзья, как военные, так и гражданские, просто обожали его. Рома был человеком-душой, добрым, мужественным и вежливым. Это невосполнимая потеря для нас всех", – говорится в сообщении 78-го ОДШП.

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