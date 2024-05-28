На фронте погиб молодой военный летчик, его провожают в последний путь

Больше всего в своей жизни парень мечтал летать

В боях за Украину отдал свою жизнь военный летчик Дмитрий Кокорин. Во вторник, 28 мая, его провожают в последний путь.

Парень погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили на Facebook-странице Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Отцом Дмитрия является заместитель директора центра Олег Кокорин.

Отмечается, что больше всего в своей жизни парень мечтал летать. А также он продолжил семейную династию.

"Сегодня Дмитрия провожают в последний путь… Прежде всего он мечтал летать… Он продолжил семейную династию… Им гордились родные…Но страшная война без сожаления унесла его жизнь – жизнь защитника, защищавшего украинское государство от российского оккупанта", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб разведчик из Прикарпатья Роман "Загиблик" Паньков. За время службы он прошел через много горячих точек: от киевской кампании до Донбасса. Сослуживцы запомнили его как хорошего и отзывчивого человека, который всегда приходил первым на помощь в любой ситуации.