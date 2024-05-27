Отец остался защищать страну: в Краматорске простились с погибшим молодым воином (фото)

У воина остались сестра, мать и отец, также служащий в армии

В Краматорске простились с воином 54-й бригады отдельной механизированной бригады Иваном Смирновым. Мужчине было всего 33 года.

Военный погиб 16 мая на поле боя у Белогоровки Луганской области. Об этом пишет Kramatorsk Post

27 мая его похоронили на Аллее Славы в Краматорске. К бригаде он присоединился год назад и вместе с другими защищал свою Родину.

"Постоянно ходил на боевые задания, ни разу не отказывался. Буквально месяц назад был ранен, у него было легко ранение, был в госпитале, и после этого тут же вернулся для выполнения боевых задач. Умер на поле боя, взорвался на мине, которую сбросил" (российский, — Ред.) беспилотник", — говорит один из побратимов.

Военнослужащие, которые знали Смирнова, говорят, что он совершенно откровенен, честен, малословен, настоящий мужчина: если что-то нужно, все сделает на отлично.

"Для нас всех вообще удивительно было, как так получилось, потому что он всегда внимателен был в таких моментах. Для меня было удивительно, что именно так и именно с ним такое произошло", — добавляет военный.

В мирной жизни Иван работал на Новокраматорском машиностроительном заводе, он не был женат, детей у него тоже не было. У воина остались сестра, мать и отец, также служащий в армии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 мая в Киеве простились с боевым медиком Александром Кучерявенко. Ему был всего 21 год.