Батько залишився захищати країну: у Краматорську попрощалися із загиблим молодим воїном (фото)

У воїна залишилися сестра, мати і батько, також службовець армії

У Краматорську попрощалися з воїном 54-ї бригади окремої механізованої бригади Іваном Смирновим. Чоловікові було лише 33 роки.

Військовий загинув 16 травня на полі бою біля Білогорівки Луганської області. Про це пише Kramatorsk Post

27 травня його поховали на Алеї Слави у Краматорську. До бригади він приєднався рік тому та разом з іншими захищав свою Батьківщину.

"Постійно ходив на бойові завдання, жодного разу не відмовлявся. Буквально місяць тому був поранений, у нього було легко поранення, був у шпиталі, і після цього відразу повернувся для виконання бойових завдань. "(російський, — Ред.) безпілотник", — говорить один із побратимів.

Військовослужбовці, які знали Смирнова, кажуть, що він абсолютно відвертий, чесний, малословенний, справжній чоловік: якщо щось потрібно, все зробить на відмінно.

"Для нас усіх взагалі дивно було, як так вийшло, тому що він завжди був уважним у таких моментах. Для мене було дивно, що саме так і саме з ним таке сталося", — додає військовий.

У мирному житті Іван працював на Новокраматорському машинобудівному заводі, не був одружений, дітей у нього теж не було. У воїна залишилися сестра, мати і батько, що також служить в армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 травня у Києві попрощалися з бойовим медиком Олександром Кучерявенком. Йому був лише 21 рік.