"Втратили не просто льотчика": у боях загинув український пілот, замкомандира ескадрильї Денис Василюк (фото)

Військовослужбовець був повним кавалером ордена "За мужність"

Російське вторгнення продовжує забирати в України її найкращих людей. Під час виконання бойового завдання на днях загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.

Інформацію про це оприлюднила 831 бригада тактичної авіації у соцмережі Facebook. Наголошується, що Василюк був пілотом винищувальної авіації ЗСУ.

"Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга і просто чудову і яскраву людину", — йдеться в повідомленні.

У бригаді додали, що підполковник був справжнім професіоналом своєї справи та з початку російського вторгнення здійснив не один десяток бойових вильотів. За свої здобутки він був нагороджений орденом "За мужність".

"Денис любив свою сім’ю, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо... Друг, ти назавжди у строю бригади тактичної авіації!", — додали товариші по службі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель Василя Ткача. Військовий з Прикарпаття вступив до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення та прийняв останній бій у Луганській області. У нього залишилася дружина та двоє дітей.