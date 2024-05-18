"Потеряли не просто летчика": в боях погиб украинский пилот, замкомандира эскадрильи Денис Василюк (фото)

Военнослужащий был полным кавалером ордена "За мужество"

Российское вторжение продолжает забирать у Украины ее лучших людей. Во время выполнения боевого задания на днях погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк.

Информацию об этом обнародовала 831 бригада тактической авиации в соцсети Facebook. Отмечается, что Василюк был пилотом истребительной авиации ВСУ.

"Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого собрата, друга и просто замечательного и яркого человека", — говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что подполковник был настоящим профессионалом своего дела и с начала российского вторжения совершил не один десяток боевых вылетов. За свои достижения он был награжден орденом "За мужество".

"Денис любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо… Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации!", — добавили сослуживцы.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели Василия Ткача. Военный из Прикарпатья вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения и принял последний бой в Луганской области. У него осталась жена и двое детей.