"Не стало нашей Чеки": на войне погибла журналистка и парамедикиня Ирина Цыбух

Ей было всего 25 лет

В среду, 29 мая, на войне погибла журналистка "Суспільного" и боевая медикиня добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух, с позывным "Чека". Трагедия произошла во время ротации на Харьковском направлении.

Об этом сообщили на странице "Госпитальеров" в Facebook. Отмечается, что в феврале 2022 года она присоединилась к добровольческому батальону и заняла позицию старшего экипажа.

До полномасштабного вторжения девушка была менеджером "Суспільного", также реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донбасса и Луганщины.

"Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки — госпитальерши Ирины Цыбух. За несколько дней до своего Дня рождения", — говорится в сообщении.

С 2015 года Ирина ездила на Донбасс как военная парамедикиня, была боевой медикиней в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", занимающегося медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта. И уже с начала полномасштабного вторжения она оставила работу в СМИ и отправилась на фронт.

В прошлом году Ирина Цыбух стала лауреаткой премии "УП 100. Сила женщин". 16 ноября 2023 года, ко Дню телевидения, радио и связи, она получила награду из рук Президента Украины Владимира Зеленского — орден "За заслуги".

Ирина Цыбух также была на обложке журнала "ELLE", в статье которого рассказывала о судьбах женщин на войне.

Ранее "Телеграф" писал, что в боях погиб украинский пилот, замкомандира эскадрильи Денис Василию.