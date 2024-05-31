Не только "Чека" и Волкова: какие еще выдающиеся украинки погибли на войне в 2024 году
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Они отдали самое дорогое — жизнь
Каждый день на кровавой войне, которую развязала Россия, погибает цвет украинской нации. Самое дорогое — свою жизнь — отдают за Украину не только мужчины-военные, но и женщины-военнослужащие. Так, за прошедшие сутки информационное пространство всколыхнуло известие о гибели на фронте парамедика Ирины Цыбух.
Уже через несколько часов стало известно и о трагической смерти военной журналистки Анастасии Волковой, мечтавшей сделать репортаж из освобожденного Луганска, своего родного города. В этом материале "Телеграф" чтит погибших на войне женщин-военнослужащих, которые отдали свои жизни в этом году. Отдали за независимость Украины, которая не для всех была Родиной, но для каждой означала нечто особенное.
Людмила Шкуренко
Женщина-воин, женщина-волонтер, а еще дочь, мать и жена. Людмила Шкуренко вступила в ряды Вооруженных сил Украины 14 мая 2023 года. Научилась управлять разведывательными дронами и выполняла боевые задачи на горячих направлениях. Служила разведчицей-наводчицей в разведотделении 1-го механизированного батальона.
Ранее война унесла ее брата, а 29 мая ее жизнь оборвалась из-за вражеских обстрелов во время выполнения боевого задания. Защитнице навсегда останется 43 года.
Алла "Рута" Пушкарчук
25 апреля на фронте погибла журналистка Алла Пушкарчук, воевавшая под позывным "Рута". Она еще в начале войны в 2014 году сражалась в "Правом секторе", а после начала полномасштабного вторжения российских террористов в Украину ушла на фронт вместе со своим любимым.
"Алла была из того поколения, которое взрослело на войне и жадно строило планы на будущее. Она коллекционировала народные украшения, живо интересовалась культурной жизнью, постила котиков, которые с ней были повсюду. Никто не заменит Аллу. Ни в мирной жизни, ни в военной", — написал журналист и военный Дмитрий Крапивенко.
Анастасия "Троя" Марьянчук
В марте на фронте погибла боевой медик Анастасия с позывным "Троя". Девушке было всего 22 года. Однако, несмотря на юный возраст, она с первых дней войны стала на защиту страны и эвакуировала с поля боя раненых бойцов.
Погибла "Троя" 18 марта в Донецкой области во время очередной эвакуации раненых.
"Анастасия была цветом нации, она должна была развивать наше государство и счастливо жить в нем. В нашей памяти "Троя" останется такой же доброй, искренней и отважной. Мы за нее отомстим, но рана от потери близкого человека никогда не заживет", – отметили в Добровольческом украинском корпусе "Правый сектор", где служила девушка.
До полномасштабного вторжения РФ "Троя" училась в КНУ имени Шевченко в Киеве и была студенткой-японисткой, но в 2022 году взяла академотпуск, чтобы уйти на фронт.
Наталья Бокоч
В феврале текущего года, спасая раненых, погибла боевой медик Наталья Бокоч. Она была родом из Закарпатья. В 2023 году вернулась из Венгрии, чтобы вступить в ряды ВСУ.
Наталья прошла подготовку в Красном кресте в Великобритании.
"Была любящей матерью, доброй подругой, прекрасным врачом, человеком Светлой Души, отважной и решительной женщиной, трагически погибшей на линии фронта, защищая нас и нашу Родину. Она была Героем, она положила свою жизнь, спасая чужие, в борьбе за волю и будущее Украины. Мы гордимся и никогда не забудем», – рассказывают о Наталье Бокоч ее близкие.
Диана "Snake" Вагнер
Немка Диана Вагнер с позывным Snake погибла на фронте в конце января. Боевой медик пала в бою на Сватовском направлении в Луганской области. 14 февраля в Киеве с героиней простились.
Диана не была публичным человеком и не стремилась к популярности. Ее любили и ценили в Украине исключительно друзья, побратимы и волонтеры.
"Выполняла свою работу на фронте без намека на позерство и пиара в соцсетях. Такие люди честны с собой, с друзьями и смотрят в глаза Богу в конце земного пути", — рассказала глава управления молодежной политики ОО "Свобода" Руслана Андрейко.
Диана родилась 21 июня 1987 года в Германии. Она любила украинскую культуру и традиции, изучала язык, ждала получения украинского гражданства. На фронте Snake провела более двух лет.
Украинские женщины – пример отваги для всего мира. Они воюют на фронте и спасают жизнь раненых бойцов. К сожалению, нередко отдают свою жизнь. Вечная слава и память павших героиням.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на фронте погиб украинский режиссер, работавший над известными сериалами. После начала полномасштабного вторжения России Константин Петрик стал добровольцем и присоединился к Национальной гвардии Украины, был командиром взвода.