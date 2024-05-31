Не только "Чека" и Волкова: какие еще выдающиеся украинки погибли на войне в 2024 году

Они отдали самое дорогое — жизнь

Каждый день на кровавой войне, которую развязала Россия, погибает цвет украинской нации. Самое дорогое — свою жизнь — отдают за Украину не только мужчины-военные, но и женщины-военнослужащие. Так, за прошедшие сутки информационное пространство всколыхнуло известие о гибели на фронте парамедика Ирины Цыбух.

Уже через несколько часов стало известно и о трагической смерти военной журналистки Анастасии Волковой, мечтавшей сделать репортаж из освобожденного Луганска, своего родного города. В этом материале "Телеграф" чтит погибших на войне женщин-военнослужащих, которые отдали свои жизни в этом году. Отдали за независимость Украины, которая не для всех была Родиной, но для каждой означала нечто особенное.

Людмила Шкуренко

Женщина-воин, женщина-волонтер, а еще дочь, мать и жена. Людмила Шкуренко вступила в ряды Вооруженных сил Украины 14 мая 2023 года. Научилась управлять разведывательными дронами и выполняла боевые задачи на горячих направлениях. Служила разведчицей-наводчицей в разведотделении 1-го механизированного батальона.

Ранее война унесла ее брата, а 29 мая ее жизнь оборвалась из-за вражеских обстрелов во время выполнения боевого задания. Защитнице навсегда останется 43 года.

Людмила Шкуренко

Алла "Рута" Пушкарчук

25 апреля на фронте погибла журналистка Алла Пушкарчук, воевавшая под позывным "Рута". Она еще в начале войны в 2014 году сражалась в "Правом секторе", а после начала полномасштабного вторжения российских террористов в Украину ушла на фронт вместе со своим любимым.

"Алла была из того поколения, которое взрослело на войне и жадно строило планы на будущее. Она коллекционировала народные украшения, живо интересовалась культурной жизнью, постила котиков, которые с ней были повсюду. Никто не заменит Аллу. Ни в мирной жизни, ни в военной", — написал журналист и военный Дмитрий Крапивенко.

Алла Пушкарчук

Анастасия "Троя" Марьянчук

В марте на фронте погибла боевой медик Анастасия с позывным "Троя". Девушке было всего 22 года. Однако, несмотря на юный возраст, она с первых дней войны стала на защиту страны и эвакуировала с поля боя раненых бойцов.

Погибла "Троя" 18 марта в Донецкой области во время очередной эвакуации раненых.

"Анастасия была цветом нации, она должна была развивать наше государство и счастливо жить в нем. В нашей памяти "Троя" останется такой же доброй, искренней и отважной. Мы за нее отомстим, но рана от потери близкого человека никогда не заживет", – отметили в Добровольческом украинском корпусе "Правый сектор", где служила девушка.

До полномасштабного вторжения РФ "Троя" училась в КНУ имени Шевченко в Киеве и была студенткой-японисткой, но в 2022 году взяла академотпуск, чтобы уйти на фронт.

Анастасия Марьянчук

Наталья Бокоч

В феврале текущего года, спасая раненых, погибла боевой медик Наталья Бокоч. Она была родом из Закарпатья. В 2023 году вернулась из Венгрии, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Наталья прошла подготовку в Красном кресте в Великобритании.

"Была любящей матерью, доброй подругой, прекрасным врачом, человеком Светлой Души, отважной и решительной женщиной, трагически погибшей на линии фронта, защищая нас и нашу Родину. Она была Героем, она положила свою жизнь, спасая чужие, в борьбе за волю и будущее Украины. Мы гордимся и никогда не забудем», – рассказывают о Наталье Бокоч ее близкие.

Наталья Бокоч

Диана "Snake" Вагнер

Немка Диана Вагнер с позывным Snake погибла на фронте в конце января. Боевой медик пала в бою на Сватовском направлении в Луганской области. 14 февраля в Киеве с героиней простились.

Диана не была публичным человеком и не стремилась к популярности. Ее любили и ценили в Украине исключительно друзья, побратимы и волонтеры.

"Выполняла свою работу на фронте без намека на позерство и пиара в соцсетях. Такие люди честны с собой, с друзьями и смотрят в глаза Богу в конце земного пути", — рассказала глава управления молодежной политики ОО "Свобода" Руслана Андрейко.

Диана родилась 21 июня 1987 года в Германии. Она любила украинскую культуру и традиции, изучала язык, ждала получения украинского гражданства. На фронте Snake провела более двух лет.

Диана Вагнер

Украинские женщины – пример отваги для всего мира. Они воюют на фронте и спасают жизнь раненых бойцов. К сожалению, нередко отдают свою жизнь. Вечная слава и память павших героиням.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на фронте погиб украинский режиссер, работавший над известными сериалами. После начала полномасштабного вторжения России Константин Петрик стал добровольцем и присоединился к Национальной гвардии Украины, был командиром взвода.