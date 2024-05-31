В Киевской области прощаются с защитницей: оператор разведдрона погибла на Харьковщине (фото)

Без матери остались двое детей

Украина каждый день теряет на фронте защитников и защитниц. Недавно черная весть пришла в одну из громад Киевской области. На Купянском направлении в Харьковской области погибла Людмила Шкуренко, волонтер, которая пошла защищать Украину. Раньше война забрала жизнь ее брата. Защитница служила разведчицей-наводчицей в разведотделении 1-го механизированного батальона.

Об этом рассказали в Украинском городском совете. Вступила в ряды Вооруженных Сил 14 мая 2023 года, где училась руководить разведывательными дронами. Защитнице навсегда останется 43 года — 29 мая ее жизнь оборвалась из-за вражеского обстрела во время выполнения боевого задания.

"У этого человека был невероятный путь, начиная с волонтерства, потом она перешла в ВСУ на штабную должность. Очень рвалась на передовую, но ей не разрешали перевестись. Люде пришлось демобилизоваться из ВСУ (основание у нее было, на войне раньше погиб ее родной брат). А потом она снова мобилизовалась уже на боевую должность. Училась и водить машину, сдавала экзамены и проходила курсы по фпв. Активно готовилась и рвалась в бой. Люда всегла писала, что чувствует, что хочет быть еще более полезной", — рассказывает ее знакомая Анна Колесникова.

Людмила много помогала не только людям, но и животным

31 мая волонтера и защитницу встречает колонна на ее малой Родине. Похороны пройдут 1 июня. У Людмилы осталось двое детей.

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