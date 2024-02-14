"Такие люди смотрят в глаза Богу": в Киеве попрощались с боевым медиком, немкой Дианой Вагнер (эксклюзивные фото и видео)

Она хотела жить в освобожденной от российских оккупантов Украине

В конце января в боях с российскими оккупантами на Сватовском направлении в Луганской области погибла боевой медик батальона "Карпатская Сечь", немка Диана Вагнер с позывным Snake. В среду, 14 февраля, в Киеве прошло прощание с героиней

На прощании в Михайловском соборе Киева побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Проводить Диану в последний путь пришло много людей.

"Украинцы, эта девушка была настоящей дочерью своего победоносного народа. Без колебаний она бросалась на спасение раненых бойцов на самых горячих участках фронта. Абсолютная преданность делу, немецкая организованность, сфокусированность в действиях и быстрота принятия решений на фоне медицинской образованности спасли много жизней украинских солдат. Отдельно следует отметить ее любовь к Украине. Больше всего стремилась к победе над врагом, а потом планировала жить в цветущей освобожденной стране", — рассказал о Диане глава управления молодежной политики ГО "Свобода" Руслана Андрийко.

Он добавил, что Диана не была публичным человеком, и не стремилась к известности. Ее любили и ценили в Украине исключительно друзья, побратимы и волонтеры.

"Выполняла свою работу на фронте без намека на позерство и пиара в соцсетях. Такие люди честны с собой с друзьями и смотрят в глаза Богу в конце земного пути", — добавил Андрийко.

Диана родилась 21 июня 1987 года в Германии. Она любила украинскую культуру и традиции, изучала язык, ожидала получения украинского гражданства. На фронте Snake провела более двух лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на войне, спасая раненых, погибла боевой медик с Закарпатья Наталья Бокоч. В 2023 году она вернулась из Венгрии, чтобы вступить в ВСУ.