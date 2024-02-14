"Такі люди дивляться в очі Богу": у Києві попрощалися з бойовим медиком, німкенею Діаною Вагнер (ексклюзивні фото та відео)

Вона хотіла жити у звільненій від російських окупантів Україні

Наприкінці січня в боях із російськими окупантами на Сватівському напрямку в Луганській області загинула бойовий медик батальйону "Карпатська Січ", німкеня Діана Вагнер із позивним Snake. У середу, 14 лютого, у Києві пройшло прощання з героїнею

На прощанні у Михайлівському соборі Києва побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Проводити Діану в останній шлях прийшло багато людей.

"Українці, ця дівчина була справжньою дочкою свого переможного народу. Без вагань вона кидалася на порятунок поранених бійців на найгарячіших ділянках фронту. Абсолютна відданість справі, німецька організованість, сфокусованість у діях та швидкість прийняття рішень на тлі медичної освіченості врятували багато життів. Окремо слід відзначити її любов до України. Найбільше прагнула перемоги над ворогом, а потім планувала жити в квітучій звільненій країні", — розповів про Діану голова управління молодіжної політики ГО "Свобода" Руслана Андрійко.

Він додав, що Діана не була публічною людиною, і не прагнула популярності. Її любили та цінували в Україні виключно друзі, побратими та волонтери.

"Виконувала свою роботу на фронті без натяку на позерство та піару в соцмережах. Такі люди чесні із собою з друзями та дивляться у вічі Богу наприкінці земного шляху", — додав Андрійко.

Діана народилася 21 червня 1987 року у Німеччині. Вона любила українську культуру та традиції, вивчала мову, чекала на отримання українського громадянства. На фронті Snake провела понад два роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на війні, рятуючи поранених, загинула бойовий медик із Закарпаття Наталія Бокоч. у 2023 році вона повернулася з Угорщини, щоб вступити до ЗСУ.