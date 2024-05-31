Не тільки "Чека" та Волкова: які ще видатні українки загинули на війні в 2024 році

Вони віддали найдорожче — життя

Щодня на кривавій війні, яку розв’язала Росія, гине цвіт української нації. Найдорожче — своє життя — віддають за Україну не лише чоловіки-військові, а й жінки-військовослужбовиці. Так, минулої доби інформаційний простір сколихнула звістка про загибель на фронті парамедикині Ірини Цибух.

Вже через кілька годин стало відомо і про трагічну смерть військової журналістки Анастасії Волкової, яка мріяла зробити репортаж зі звільненого Луганська, свого рідного міста. У цьому матеріалі "Телеграф" віддає шану загиблим на війні жінкам-військовослужбовицям, які загинули цьогоріч. Вони віддали своє життя за незалежність України, яка не для всіх була Батьківщиною, проте для кожної означала щось особливе.

Людмила Шкуренко

Жінка-воїн, жінка-волонтер, а ще донька, мати та дружина. Людмила Шкуренко вступила до лав Збройних сил України 14 травня 2023 року. Навчилася керувати розвідувальними дронами та виконувала бойові задачі на гарячих напрямках. Служила розвідницею-навідницею у розвідвідділенні 1-го механізованого батальйону.

Раніше війна забрала її брата, а 29 травня її життя обірвалося через ворожий обстріл під час виконання бойового завдання. Захисниці назавжди залишиться 43 роки.

Людмила Шкуренко

Алла "Рута" Пушкарчук

25 квітня на фронті загинула журналістка Алла Пушкарчук, яка воювала під позивним "Рута". Вона ще на початку війни у 2014 році воювала у "Правому секторі", а після початку повномасштабного вторгнення російських терористів в Україну пішла на фронт разом зі своїм коханим.

"Алла була з того покоління, що дорослішало на війні та жадібно будувало плани на майбутнє. Вона колекціонувала народні прикраси, живо цікавилася культурним життям, постила фото котиків, які з нею були повсюди. Ніхто не замінить Аллу. Ні в мирному житті, ні в воєнному", — написав журналіст і військовий Дмитро Крапивенко.

Алла Пушкарчук

Анастасія "Троя" Мар’янчук

У березні на фронті загинула бойова медикиня Анастасія на позивний "Троя". Дівчині було лише 22 роки. Проте, попри юний вік, вона з перших днів війни стала на захист країни та евакуювала з поля бою поранених захисників.

Загинула "Троя" 18 березня на Донеччині під час чергової евакуації поранених.

"Анастасія була кольором нації, вона мала розвивати нашу державу і щасливо жити в ній. У нашій пам’яті "Троя" залишиться такою ж доброю, щирою і відважною. Ми за неї помстимося, але рана від втрати близької людини ніколи не заживе", — зазначили у Добровольчому українському корпусі "Правий сектор", де служила дівчина.

До повномасштабного вторгнення РФ "Троя" навчалася у КНУ імені Шевченка у Києві та була студенткою-японісткою, але у 2022 році взяла академвідпустку, щоб піти на фронт.

Анастасія Мар'янчук

Наталія Бокоч

У лютому поточного року, рятуючи поранених, загинула бойова медикиня Наталія Бокоч. Вона була родом із Закарпаття. У 2023 році вона повернулася з Угорщини, щоб вступити до лав ЗСУ.

Наталія пройшла підготовку у Червоному хресті у Великій Британії.

"Була люблячою матір’ю, доброю подругою, прекрасним лікарем, людиною Світлої Душі, відважною і рішучою жінкою, яка трагічно загинула на лінії фронту, захищаючи нас і нашу Батьківщину. Вона була Героєм, вона поклала своє життя, рятуючи чужі, у боротьбі за волю та майбутнє України. Ми пишаємося і ніколи не забудемо", – розповідають про Наталію Бокоч її близькі.

Наталія Бокоч

Діана "Snake" Вагнер

Німкеня Діана Вагнер на позивний Snake загинула на фронті наприкінці січня. Бойова медикиня пала в бою на Сватівському напрямку в Луганській області. 14 лютого, у Києві з героїнею попрощалися.

Діана не була публічною людиною, і не прагнула популярності. Її любили та цінували в Україні виключно друзі, побратими та волонтери.

"Виконувала свою роботу на фронті без натяку на позерство та піару в соцмережах. Такі люди чесні із собою з друзями та дивляться у вічі Богу наприкінці земного шляху", — розповіла голова управління молодіжної політики ГО "Свобода" Руслана Андрійко.

Діана народилася 21 червня 1987 року у Німеччині. Вона любила українську культуру та традиції, вивчала мову, чекала на отримання українського громадянства. На фронті Snake провела понад два роки.

Діана Вагнер

Українські жінки — приклад відваги для всього світу. Вони воюють на фронті та рятують життя поранених бійців. На жаль, нерідко віддають своє життя. Вічна слава та пам’ять полеглим героїням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на фронті загинув український режисер, який працював над відомими серіалами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Костянтин Петрик став добровольцем та долучився до лав Національної гвардії України, був командиром взводу.