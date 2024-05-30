На фронті загинув український режисер, який працював над відомими серіалами

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він став добровольцем та долучився до лав Національної гвардії України

У понеділок, 27 травня, під час виконання бойового завдання на фронті загинув військовослужбовець Костянтин Петрик. Раніше він був режисером.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила його дружина Анастасія Данільченко. Також про це повідомив його колишній колега-кінематографіст Ельдар Магомедов у фейсбук-спільноті "Кіноспілка".

"Костя загинув під час виконання бойового завдання. Це непоправна втрата. Це діра в душі кожного хто його знав. Назавжди в строю. Всі подробиці пізніше. Зараз просто згадайте його і всіх хто віддав своє життя за нашу Свободу", — написала дружина загиблого воїна.

Костянтин Петрик

Як розповів Магомедов, Костянтин Петрик працював у кінематографі другим режисером. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він став добровольцем та долучився до лав Національної гвардії України, був командиром взводу.

"27 травня, під час виконання бойового завдання Костя героїчно загинув у запеклому бою проти російських окупантів, біля селища Очеретино, Донецької області. В нього залишився восьмирічний син", — написав колишній колега Петрика.

Костянтин Петрик працював як другий режисер у таких серіалах, як "Ворон і Воробйов", "Плут", "Ангели", "Брати по крові-2", "Садівниця" та інші.

Раніше "Телеграф" писав, що на війні із Росією загинув 23-річний вихованець львівської школи боксу Максим Кіт. Спортсмен захищав Україну від окупантів у складі 80-ї десантно-штурмової бригади.