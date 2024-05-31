На Київщині прощаються із захисницею: операторка розвіддрону загинула на Харківщині (фото)

Без матері залишилися двоє дітей

Україна щодня втрачає на фронті захисників та захисниць. Нещодавно чорна звістка прийшла в одну з громад Київської області. На Куп'янському напрямку на Харківщині загинула Людмила Шкуренко, волонтерка, яка пішла захищати Україну. Раніше війна забрала її брата. Захисниця служила розвідницею-навідницею у розвідвідділенні 1-го механізованого батальйону.

Про це розповіли в Українській міській раді. Вступила до лав Збройних Сил 14 травня 2023 року, де навчалась керувати розвідувальними дронами. Захисниці назавжди залишиться 43 роки — 29 травня її життя обірвалося через ворожий обстріл під час виконання бойового завдання.

"Ця людина мала неймовірний шлях, починаючи з волонтерства, потім перейшла в ЗСУ на штабну посаду. Дуже рвалась на передову, але їй не дозволяли перевестись. Люді довелось демобілізуватись з ЗСУ (підстава у неї була, на війні раніше загинув її рідний брат). А потім вона знов мобілізувалась вже на бойову посаду. Вчилась і водити автівку, здавала екзамен і проходила курси по фпв. Активно готувалась і рвалась у бій. Люда завжди писала, що відчуває що хоче бути ще більш корисною", — розповідає її знайома Ганна Колеснікова.

Людмила багато допомагала не тільки людям, а й тваринам

31 травня волонтерку та захисницю зустрічає колона на її малій Батьківщині. Поховання відбудеться 1 червня. В Людмили залишилось двоє дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель журналістки та парамедикині Ірини Цибух. Вона залишила близьким передсмертний лист, який написала ще у 2023 році.