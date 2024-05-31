Рус

На Київщині прощаються із захисницею: операторка розвіддрону загинула на Харківщині (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Людмила Шкуренко мобілізувалась за власним бажанням, хоча могла не йти на війну Новина оновлена 31 травня 2024, 12:17
Людмила Шкуренко мобілізувалась за власним бажанням, хоча могла не йти на війну. Фото Колаж "Телеграфу"

Без матері залишилися двоє дітей

Україна щодня втрачає на фронті захисників та захисниць. Нещодавно чорна звістка прийшла в одну з громад Київської області. На Куп'янському напрямку на Харківщині загинула Людмила Шкуренко, волонтерка, яка пішла захищати Україну. Раніше війна забрала її брата. Захисниця служила розвідницею-навідницею у розвідвідділенні 1-го механізованого батальйону.

Про це розповіли в Українській міській раді. Вступила до лав Збройних Сил 14 травня 2023 року, де навчалась керувати розвідувальними дронами. Захисниці назавжди залишиться 43 роки — 29 травня її життя обірвалося через ворожий обстріл під час виконання бойового завдання.

"Ця людина мала неймовірний шлях, починаючи з волонтерства, потім перейшла в ЗСУ на штабну посаду. Дуже рвалась на передову, але їй не дозволяли перевестись. Люді довелось демобілізуватись з ЗСУ (підстава у неї була, на війні раніше загинув її рідний брат). А потім вона знов мобілізувалась вже на бойову посаду. Вчилась і водити автівку, здавала екзамен і проходила курси по фпв. Активно готувалась і рвалась у бій. Люда завжди писала, що відчуває що хоче бути ще більш корисною", — розповідає її знайома Ганна Колеснікова.

Людмила Шкуренко з Українки загинула
Людмила багато допомагала не тільки людям, а й тваринам

31 травня волонтерку та захисницю зустрічає колона на її малій Батьківщині. Поховання відбудеться 1 червня. В Людмили залишилось двоє дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель журналістки та парамедикині Ірини Цибух. Вона залишила близьким передсмертний лист, який написала ще у 2023 році.

Теги:
#Київська область #Війна #Втрати