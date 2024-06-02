Весь Майдан встав на коліна: у Києві прощаються з відомою парамедикинею та журналісткою Іриною Цибух, фото, відео

Їм 1 червня мало виповнитись 26 років

У Києві прощаються з парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух, яка загинула на Харківському напрямку 29 травня. Вона кілька днів не дожила до свого дня народження.

Прощання з Іриною Цибух розпочалось у Михайлівському соборі о 13:00, а потім продовжилось на Майдані Незалежності. Потім колона з труною відправиться у Львів. На місці події побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Попрощатись з парамедикинею прийшло багато людей. Це рідні, побратими і просто небайдужі українці.

Медичний батальйон "Госпітальєри" повідомив, що Ірина Цибух залишила побажання, як має відбуватись її похорон. Замість квітів вона попросила донати.

"Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею.

Замість квітів ― донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих.

Ніяких штучних квітів чи пластику.

Одяг ― вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок)", ― йдеться у повідомленні.

Вона також склала список пісень, які будуть лунати на концерті, який пройде на Майдані Незалежності. Усього їх буде 10.

"Вона написала: "Хочу, щоб усі співали на прощанні, навчились хоча б десятьом змістовним пісням і заспівали їх одноголосо, щоб погасити журбу рідним співом", ― написали "Госпітальєри".

Додаємо перелік цих пісень. Вони пролунають на Майдані Незалежності з 14:30 до 16:00.

На місце вже прибула колона. Люди стали навколішки перед загиблою парамедикинею.

З 2015 року Ірина Цибух була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри". Займалась евакуацією поранених військових.

У цивільному житті вона була менеджеркою "Суспільного". Вона реалізовувала освітні проєкти у селах Донецької та Луганської областей.

На початку повномасштабного вторгнення вона приєдналась до "Госпітальєрів". Ірина Цибух стала старшою екіпажу.

Отримала від президента орден "За заслуги". У 2023 році Ірина Цибух стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок".

Загинула 29 травня на Харківському напрямку. Смертельне поранення отримала під час Ротацію. "Чека" не дожила до свого 26-річчя усього кілька днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ірина Цибух залишила посмертний лист. Вона написала його ще у 2023 році.