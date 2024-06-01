Был ранен, но несколько километров нес побратима: в сети показали последнее видео погибшего защитника

9 июня ему исполнилось бы 25 лет

В боях за Украину погиб Алексей Тырпак из села Турья Пасека Ужгородского района Закарпатской области. Мужественному защитнику было всего 24 года.

О его гибели сообщил Турье-Реметовский сельсовет на своей странице в Facebook. Жизнь Алексея Тырпака оборвалась в районе населенного пункта Терны Краматорского района Донецкой области 1 марта, но известно об этом стало только сейчас.

Защитник был солдатом, разведчиком-наводчиком 1 разведывательного отделения 3 разведывательного взвода разведывательной воинской части А0281. 9 июня ему должно было исполнится 25 лет.

Волонтер Власта Рейпаши опубликовала в Facebook последнее видео Алексея. Недавно он, будучи сам ранен, вынес с поля боя тяжело раненного побратима. Защитник нес его несколько километров и спас. Именно этот момент попал на видео — Алексей, сам в крови, нес побратима и пел "Ой у лузі червона калина".

"Очень просил маму отпустить на войну: "Это так, как бы к нам в дом зашли чужие люди. Отпусти защищать Украину. У кого-то есть только один сын, и тот пошел защищать, а у тебя их четыре. Пожертвуй одним", — рассказала волонтер о разговоре Алексея с его матерью.

Власта Рейпаши добавила, что все, кто знал Алексея, до последнего надеялись, что он жив, но к сожалению, надежда не оправдалась. О месте и времени прощания с героем сообщат позднее.

Как сообщал "Телеграф", 27 мая, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий Константин Петрик. До войны он был режиссером.