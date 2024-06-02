Його син залишився захищати Батьківщину: у боях за Харківську область загинув ветеран АТО

Чоловікові було 48 років

У тяжких боях за Україну загинув мешканець Криворізького району Максимович Олег Васильович. Удома в нього залишилася дружина, двоє синів, один із яких воює, та маленька онука Кіра.

Трагедія сталася 29 травня у районі північно-західної околиці населеного пункту Тихе Харківської області, внаслідок скидання ворожого БПЛА. Про це повідомляють на сторінці Лозуватської громади.

Олександр Васильович, народився 23 грудня 1977 року в селі Дружба, де мешкав разом із батьками. Закінчивши Радіонівську ЗОШ, Олександр навчався у ПТУ та здобув професію шахтаря. Згодом влаштувався трактористом у радгосп "Батьківщина". З 2001 року працював на шахті Артем 1 прохідником.

У 2016 році брав участь в АТО та був нагороджений медаллю "За оборону рідної держави". 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення агресора до України, Олександр Васильович добровільно став на захист нашої Батьківщини у складі ТРО.

Вже в березні 2023 року він перейшов до окремого штурмового батальйону "Арей" кулеметником штурмового відділення взводу штурмової роти. У серпні того ж року був нагороджений медаллю "За хоробрість у бою" та нагрудним знаком "Щит сил територіальної оборони ЗСУ".

У лютому 2024 р. за наказом головнокомандувача ЗСУ відзначено почесним нагрудним знаком "Золотий хрест".

Вдома у військового залишилася дружина Юлія, двоє синів — Олександр, який захищає Україну просто зараз, та Павло. Також він мав 4-річну внучку.

03 червня об 11.00. у с.Лозуватка (Меморіал Слави) відбудеться церемонія прощання з полеглим героєм. Поховають воїна на цвинтарі у Дружбі. Початок формування "живого коридору" буде о 10.30.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Україну загинув 24-річний захисник Олексій Тирпак. У мережі показали його останнє відео.