Був поранений, але кілька кілометрів ніс побратима: у мережі показали останнє відео загиблого захисника

9 червня йому виповнилося б 25 років

У боях за Україну загинув Олексій Тирпак із села Тур’я Пасіка Ужгородського району Закарпатської області. Мужньому захиснику було лише 24 роки.

Про його загибель повідомила Тур’є-Реметівська сільрада на своїй сторінці у Facebook. Життя Олексія Тирпака обірвалось у районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області 1 березня, але відомо про це стало лише зараз.

Захисник був солдатом, розвідником-навідником 1 розвідувального відділення 3 розвідувального взводу розвідувальної військової частини А0281. 9 червня йому мало виповнитися 25 років.

Волонтер Власта Рейпаші опублікувала у Facebook останнє відео Олексія. Нещодавно він, будучи сам поранений, виніс з поля бою тяжко пораненого побратима. Захисник ніс його кілька кілометрів та врятував. Саме цей момент потрапив на відео — Олексій, сам у крові, ніс побратима та співав "Ой у лузі червона калина".

"Дуже просив маму відпустити на війну: "Це таке, як би до нас у хату зайшли чужі люди. Відпусти захищати Україну. У когось є тільки один син, і той пішов боронити, а в тебе їх чотири. Пожертвуй одним", — розповіла волонтер про розмову Олексія з його матір’ю.

Власта Рейпаші додала, що всі, хто знав Олексія, до останнього сподівалися, що він живий, але, на жаль, надія не виправдалася. Про місце та час прощання з героєм повідомлять пізніше.

Як повідомляв "Телеграф", 27 травня під час виконання бойового завдання на фронті загинув військовослужбовець Костянтин Петрик. До війни він був режисером.