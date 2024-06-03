Исполнили последнее желание: во Львове попрощались с погибшей на фронте Ириной Цыбух (видео)

Проститься с погибшей пришли сотни украинцев

Во Львове попрощались с боевым медиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух, которая трагически погибла во время ротации. Провести в последний путь журналистку и защитницу пришли десятки людей.

Об этом сообщает корреспондент "Новини.LIVE". Похорон начался в 14:00 в Гарнизонном храме. Проститься с погибшей пришли сотни украинцев — родные, друзья, знакомые, коллеги, боевые побратимы и просто жители города. Хоронят девушку в закрытом гробу.

Гроб с Ириной многие встречали на коленях.

Присутствующие также исполнили последнее желание защитницы — спели 10 украинских песен на церемонии прощания. Среди них "Ой у лузі червона калина".

Около трех часов дня церемония прощания завершилась. Похоронят девушку на Лычаковском кладбище.

Напомним, Ирина "Чека" Цыбух погибла 29 мая во время ротации на Харьковском направлении. Она была боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры". С начала полномасштабного вторжения она оставила работу в СМИ и отправилась на фронт.

До полномасштабного вторжения девушка была менеджером "Суспільного", также реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донбасса и Луганщины. В прошлом году Ирина Цыбух стала лауреаткой премии "УП 100. Сила женщин". 16 ноября 2023 года, ко Дню телевидения, радио и связи, она получила награду из рук Президента Украины Владимира Зеленского — орден "За заслуги".

Ранее мы писали о том, что в одной машине с боевым медиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух, которая трагически погибла во время ротации, находился еще один известный медик — Иван Николенко. Он получил серьезные ранения.