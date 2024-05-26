Так и не увидел внучку: на Волыни попрощались с героем Сергеем Булавкой, он больше года боролся за жизнь (фото)

Тяжелое ранение получил на Лиманском направлении

Он был одним из первых, кто встал на защиту Родины после полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Сегодня, 26 мая, на Волыни попрощались с героем Сергеем Булавкой, который 25 февраля 2022 ушел добровольцем на войну и присоединился к рядам 100-й бригады территориальной обороны.

Об этом сообщает издание VSN. В прошлом году, 3 мая, во время боевых действий вблизи поселка Диброва на Лиманском направлении Сергей получил тяжелое ранение, долгое время находился в коме.

"Его спасали в разных госпиталях — Краматорске, Днепре, Львове. Но 25 мая сердце Героя не выдержало — остановилось", — говорится в сообщении.

26 мая, в родном Ковеле с героем прощалась община. Многие ковельчане пришли проститься с Сергеем и отдать дань уважения.

"Воин родился в селе Черемошная Воля на Любомльщине. Профессию водителя получил в Луковском училище. В Ковель его привела любовь. После срочной службы в армии приехал к своей девушке, а через год они поженились", — пишет издание.

У Сергея и его любимой родились двое детей — сын Денис и дочь Татьяна. Вместе супруги воспитали замечательных детей и радовались жизни, пока в Украину не полезли захватчики-россияне.

"Сергей, как и другие наши защитники, поставил собственную жизнь на паузу, оставил родной дом, семью, чтобы выгнать врага с родной земли. Уже на второй день войны, 25 февраля, пошел в ряды нашей 100-й бригады территориальной обороны", — пишет служба новостей.

Свою внучку, маленькую Эмилию, мужчина так и не увидел. Она родилась, когда Сергей был в коме. Родные до последнего верили, что мужчина сможет преодолеть сложную травму и вернутся к ним. Однако чуда не произошло.

"Эта война принесла столько бед, горя, что его невозможно измерить. Вдумайтесь, родители нашего Героя потеряли уже второго сына. И Сергей приходил в отпуск, чтобы похоронить своего брата. Трудно это осознавать. Война очень жестока. Но именно благодаря таким защитникам, как Сергей, наша страна борется за свое будущее. Наша задача делать все, чтобы память о наших Героях жила", – сказал во время гражданской панихиды городской голова Игорь Чайка.

В начале июня ковельчанину должно было исполниться 47 лет, но война оборвала его жизнь, мечты, планы. Теперь ему навсегда – 46. Похоронили Сергея Булавку на Аллее Героев городского кладбища.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ивано-Франковской области простились с героем. Роман "Гибель" Паньков прошел самые горячие точки и дважды возвращался в строй после ранения. У героя остались жена и двое детей.