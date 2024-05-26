Так і не побачив онуку: на Волині попрощалися з героєм Сергієм Булавкою, який понад рік боровся за життя (фото)

Важке поранення отримав на Лиманському напрямку

Він був одним із перших, хто став на захист рідної Батьківщини, після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Сьогодні, 26 травня, на Волині попрощалися з героєм Сергієм Булавкою, який 25 лютого 2022 року пішов добровольцем на війну та приєднався до лав 100-ї бригади територіальної оборони.

Про це повідомляє видання VSN. Торік, 3 травня, під час бойових дій поблизу селища Діброва на Лиманському напрямку, Сергій отримав важке поранення, довгий час перебував у комі.

"Його рятували в різних госпіталях – Краматорську, Дніпрі, Львові. Але 25 травня серце Героя не витримало – зупинилося", — йдеться в повідомленні.

26 травня, у рідному Ковелі з героєм прощалася громада. Багато ковельчан прийшло проститися з Сергієм та віддати останню шану.

"Воїн народився у селі Черемошна Воля на Любомльщині. Професію водія здобув у Луківському училищі. У Ковель його привело кохання. Після строкової служби в армії приїхав до своєї дівчини, а через рік вони одружилися", — пише видання.

У Сергія та його коханої народилося двоє дітей — син Денис та донька Тетяна. Разом подружжя виховало чудових дітей та раділо життю, аж доки в Україну не полізли загарбники-росіяни.

"Сергій, як і інші наші захисники, поставив власне життя на паузу, полишив рідну домівку, родину, щоб вигнати ворога з рідної землі. Уже на другий день війни, 25 лютого, пішов до лав нашої 100-ї бригади територіальної оборони", — пише служба новин.

Свою онуку, маленьку Емілію, чоловік так і не побачив. Вона народилася, коли Сергій був у комі. Рідні до останнього вірили, що чоловік зможе подолати складну травму та повернуться до них. Проте, дива не сталося.

"Ця війна принесла стільки лиха, горя, що його неможливо виміряти. Вдумайтесь, батьки нашого Героя втратили уже другого сина. І Сергій приходив у відпустку, щоб поховати свого брата. Важко це усвідомлювати. Війна дуже жорстока. Але саме завдяки таким захисникам, як Сергій, наша країна виборює своє майбутнє. Наше завдання робити все, щоб пам’ять про наших Героїв жила", – сказав під час громадянської панахиди міський голова Ігор Чайка.

На початку червня ковельчанину мало виповнитись 47 років, але війна обірвала його життя, мрії, плани. Тепер йому назавжди – 46. Поховали Сергія Булавку на Алеї Героїв міського кладовища.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Івано-Франківщині попрощалися з героєм. Роман "Загиблик" Паньків пройшов найгарячіші точки та двічі повертався у стрій після поранення. У героя залишилися дружина та двоє діток.