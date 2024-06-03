Виконали останнє бажання: у Львові попрощалися із загиблою на фронті Іриною Цибух (відео)

Попрощатися із загиблою прийшли сотні українців

У Львові попрощалися з бойовим медиком "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух, яка трагічно загинула під час ротації. Провести в останній шлях журналістку та захисницю прийшли десятки людей.

Про це повідомляє кореспондент "Новини.LIVE". Похорон розпочався о 14:00 у Гарнізонному храмі. Попрощатися із загиблою прийшли сотні українців — рідні, друзі, знайомі, колеги, бойові побратими та просто мешканці міста. Ховають дівчину в закритій труні.

Труну з Іриною багато хто зустрічав на колінах.

Також присутні виконали останнє бажання захисниці — заспівали 10 українських пісень на церемонії прощання. Серед них "Ой у лузі червона калина".

Близько третьої години дня церемонія прощання завершилася. Поховають дівчину на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, Ірина "Чека" Цибух загинула 29 травня під час ротації на Харківському напрямку. Вона була бойовим медиком добровольчого батальйону "Госпітальєри". З початку повномасштабного вторгнення вона залишила роботу у ЗМІ та вирушила на фронт.

До повномасштабного вторгнення дівчина була менеджером "Суспільного", також реалізовувала освітні проекти у віддалених селах Донбасу та Луганщини. Минулого року Ірина Цибух стала лауреаткою премії "УП 100. Сила жінок". 16 листопада 2023 року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку, вона отримала нагороду з рук Президента України Володимира Зеленського – орден "За заслуги".

Раніше ми писали про те, що в одній машині з бойовим медиком "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух, яка трагічно загинула під час ротації, був ще один відомий медик Іван Ніколенко. Він отримав серйозні поранення.