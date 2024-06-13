Похоронная церемония Шуры "Ялты" Рязанцевой: когда и где состоится

Вечная память

В пятницу, 14 июня, состоится церемония прощания с военнослужащей, бывшей стилисткой на телевидении и в кино Шурой Рязанцевой, позывной "Ялта". Похороны будут проходить в Киеве.

Об этом сообщила ее сестра Валерия Рязанцева на фейсбук-странице.

Отмечается, что в 12:00 в Михайловском соборе начнется отпевание, после чего в 13:30 будет прощание на площади Независимости.

Похоронят защитницу на Берковецком кладбище в 16:00. И уже в 18:30 состоится прощальный ужин в Кинокухне Киностудии имени Довженко.

Напомним, что о смерти военнослужащей Шуры "Ялты" Рязанцевой стало известно 11 июня. Она была участницей Революции достоинства на Майдане 2013 года, а через год попала в российский плен. 2 июня Шуре исполнилось 40 лет.

По данным пресс-службы 78-го отдельного десантно-штурмового полка (ОДШП), где служила Шура, она скончалась от сердечной недостаточности в больнице Житомира. Рязанцева не дожила один день до перевода в другое подразделение.

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