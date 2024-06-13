Сотні людей та чотири пожежні потяги: триває ліквідація наслідків ворожого удару по Київщині (фото)

Задіяно 98 одиниць техніки

У ніч на середу, 13 червня, росіяни атакували Київ і область ракетами та "шахедами". Всі ракети та безпілотники було збито силами ППО, але внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на промисловому об’єкті в одному з районів області, станом на 7:00 13 червня триває її ліквідація.

Про це повідомили в Telegram-каналі ДСНС України. Гасінням пожежі займаються 249 осіб особового складу. Задіяно 98 одиниць техніки, залучено чотири пожежні потяги.

Нагадаємо, через падіння уламків ракети 12 червня також було пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. А в іншому районі Київщини – спалахнуло складське приміщення. Одна людина дістала поранення – різану рану ноги. Потерпілому було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. За повідомленням Київської МВА, росіяни випустили по Києву крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Як повідомляв "Телеграф", у ході атаки 12 червня росіяни вдарили по Київщині ракетою Х-101 з касетною бойовою частиною. Натрапити на небезпечні кульки можна недалеко від столиці. Ракети збили, але касети розлетілися біля Василькова, Глевахи та поряд із цими населеними пунктами. Мешканців закликали в жодному разі не наближатися та не чіпати вибухонебезпечні предмети.