Сотни людей и четыре пожарных поезда: продолжается ликвидация последствий вражеского удара по Киевщине (фото)

Задействовано 98 единиц техники

В ночь на среду, 13 июня, россияне атаковали Киев и область ракетами и "шахедами". Все ракеты и беспилотники были сбиты силами ПВО, но в результате падения обломков вспыхнул пожар на промышленном объекте в одном из районов области, по состоянию на 7:00 13 июня продолжается его ликвидация.

Об этом сообщили Telegram-канале ГСЧС Украины. Тушением пожара занимаются 249 человек личного состава. Задействовано 98 единиц техники, привлечено четыре пожарных поезда.

Напомним, из-за падения обломков ракеты 12 июня также был поврежден частный дом, АЗС, гараж. А в другом районе Киевщины – загорелось складское помещение. Один человек получил ранение – резаную рану ноги. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался. По сообщению Киевской МВА, россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как сообщал "Телеграф", в ходе атаки 12 июня россияне ударили по Киевщине ракетой Х-101 с кассетной боевой частью. Наткнуться на опасные шарики можно недалеко от столицы. Ракеты сбили, но кассеты разлетелись возле Василькова, Глевахи и рядом с этими населенными пунктами. Жителей призвали ни в коем случае не приближаться и не трогать взрывоопасные предметы.