В Запоріжжі вже двічі пролунали сильні вибухи: росіяни атакували місто балістикою

Поки що невідомо про руйнування, або постраждалих внаслідок чергового обстрілу російських терористів

Російські терористи вночі 14 червня двічі обстріляли Запоріжжя балістичними ракетами. Перший раз терористи стріляли з-під Таганрогу, другий раз – з-під Джанкою у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Про це повідомляють місцеві канали. Інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Два вибухи мешканці міста чули між 01:32 та 01:36 – це були ракети з Таганрогу, попередньо – "Іскандер-М". По місцю розташування російських комплексів було завдано удару у відповідь – в РФ повідомляли про "роботу ППО" біля Таганрогу.

О 02:13 терористи вчергове обстріляли Запоріжжя. На цей раз "Іскандер-М" бив з тимчасово окупованого Криму. Поки що невідомо про руйнування, або постраждалих внаслідок чергового обстрілу російських терористів.

Як писав "Телеграф", російські окупанти вдень 26 травня завдали удару по будівлі нового терміналу Запорізького аеропорту. Поки що інформації про те, наскільки масштабні руйнування поки немає, проте варто зазначити, що він вже зазнавав обстрілів щонайменше тричі.

Нагадаємо, з початку вторгнення росіяни цілеспрямовано б’ють по великих об’єктах на кшталт ТРЦ та гіпермаркетів. Наприклад, 25 травня 2024 року вони завдали удару по "Епіцентру" в Харкові, що призвело до загибелі щонайменше 19 осіб, серед яких була 12-річна дівчинка.