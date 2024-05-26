"Для них є персональне пекло": росіяни вдарили по аеропорту Запоріжжя (фото)

Аеропорт отримав суттєві ушкодження зовнішніх стін

Вдень неділі, 26 травня, росіяни завдали удару по Запоріжжю. Вибух було чутно приблизно о 15:45.

Інформацію про це оприлюднив народний депутат Муса Магомедов у своєму telegrm-каналі. За його словами, внаслідок удару було пошкоджено Запорізький аеропорт.

"Для тих, хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло", — написав він і додав, що Україна неодмінно помститься не лише за цей випадок, а й за інші.

Магомедов також оприлюднив фотографію, на якій видно, що будівля отримала пошкодження.

Аеропорт у Запоріжжі

На другій фотографії помітно, що вибух пошкодив зовнішні конструкції будівлі, а також спричинив пожежу на першому поверсі.

Аеропорт у Запоріжжі

Своєю чергою місцеві ЗМІ повідомили, що незадовго до удару від обласної адміністрації надійшли повідомлення про те, що росіяни запустили ракету Х-59. Відбій тривоги дали через п’ять хвилин, проте жителі міста повідомляли, що бачили дим над одним із районів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 25 травня російські окупанти завдали ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, коли там перебували люди. В результаті спалахнула сильна пожежа. Станом на 26 травня відомо про 14 загиблих та 40 постраждалих.