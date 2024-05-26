"Для них есть персональный ад": россияне ударили по аэропорту Запорожья (фото)

Аэропорт получил существенные повреждения наружных стен

Днем воскресенья, 26 мая, россияне нанесли удар по Запорожью. Взрыв был слышен примерно в 15:45.

Информацию об этом обнародовал народный депутат Муса Магомедов в своем telegrm-канале. По его словам, вследствие удара был поврежден Запорожский аэропорт.

"Для тех кто уничтожает наши аэропорты, ворота свободы, точно есть отдельный персональный ад", — написал он и добавил, что Украина непременно отомстит не только за этот случай, но и за другие.

Магомедов также обнародовал фотографию, на которой видно, что здание получило повреждение.

Аэропорт в Запорожье

На второй фотографии заметно, что взрыв повредил внешние конструкции здания, а также привел к пожару на первом этаже

Аэропорт в Запорожье

В свою очередь местные СМИ сообщили, что незадолго до удара от областной администрации поступили сообщения о том, что россияне запустили ракету Х-59. Отбой тревоги дали уже спустя пять минут, однако жители города сообщали, что видели дым над одним из районов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 25 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, когда там находились люди. В результате вспыхнул сильный пожар. По состоянию на 26 мая известно о 14 погибших и 40 пострадавших.