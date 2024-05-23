Был символом свободного города: РФ разрушила ракетами памятник Нестору Махно на его родине (фото)

За время полномасштабной войны россияне разрушили 46 памятников культурного наследия в Запорожской области

Российские террористы разрушили в Гуляйполе (Запорожская область) памятник известному украинском анархисту Нестору Махно. Это произошло на его родине в Гуляйполе, где скульптура считалась символом свободного города.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он также показал, как сейчас выглядит разрушенный памятник.

Отметим, что местные жители оберегали как могли памятник повстанческому атаману на протяжении всего полномасштабного вторжения. Когда корреспондент "Телеграфа" в прошлом году посещал прифронтовой город, он выглядел так:

"Памятник Нестору Махно не входит в список памятников культурного наследия, однако с 2009 года был неофициальным символом Гуляйполя… Россияне могут разрушить наши достопримечательности, но никогда не уничтожат нашу историю!", — отметил глава области.

Также Федоров отметил, что за время полномасштабной войны россияне разрушили 46 памятников культурного наследия в Запорожской области. Среди утраченной паровой мельницы, являющейся визитной карточкой Гуляйполя, "Дом торговых рядов" в Орехове. Ракетным ударом поврежден дом из исторического ареала "Социалистическое Запорожье" в областном центре.

Для справки: Нестор Махно являлся повстанческим атаманом и лидером анархистского движения на Левобережной Украине. Он родился в 1888 году в Гуляйполе Более детально о человеке, которого называли защитником трудового народа, героем революции и одновременно контрреволюционером, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, 23 мая россияне во время массированной атаки на Харьков обстреляли крупнейшую типографию Украины.