Був символом вільного міста: РФ зруйнувала ракетами пам’ятник Нестору Махну на його батьківщині (фото)

За час повномасштабної війни росіяни зруйнували 46 пам’яток культурної спадщини у Запорізькій області

Російські терористи зруйнували у Гуляйполі (Запорізька область) пам’ятник відомому українському анархісту Нестору Махно. Це сталося на його батьківщині в Гуляйполі, де скульптура вважалася символом вільного міста.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він також показав, як зараз виглядає зруйнований пам’ятник.

Зазначимо, що місцеві жителі оберігали як могли пам’ятник повстанському отаману протягом усього повномасштабного вторгнення. Коли кореспондент "Телеграфа" минулого року відвідував прифронтове місто, він виглядав так:

"Пам’ятник Нестору Махно не входить до списку пам’яток культурної спадщини, проте з 2009 року був неофіційним символом Гуляйполя… Росіяни можуть зруйнувати наші пам’ятки, але ніколи не знищать нашу історію!", — зазначив голова області.

Також Федоров зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 46 пам’яток культурної спадщини в Запорізькій області. Серед втраченого паровий млин, що є візитівкою Гуляйполя, "Будинок торгових рядів" в Оріхові. Ракетним ударом пошкоджений будинок з історичного ареалу "Соціалістичне Запоріжжя" в обласному центрі.

Нестор Махно був повстанським отаманом і лідером анархістського руху на Лівобережній Україні. Більш детально про людину, яку називали захисником трудового народу, героєм революції і одночасно контрреволюціонером, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, 23 травня росіяни під час масованої атаки на Харків обстріляли найбільшу друкарню України.