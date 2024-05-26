Відродився із запустіння лише кілька років тому, але був зруйнований росіянами: що відомо про аеропорт Запоріжжя

Історію аеропорту легкою не назвеш

Російські окупанти вдень 26 травня завдали удару по будівлі нового терміналу Запорізького аеропорту. Поки що інформації про те, наскільки масштабні руйнування поки немає, проте варто зазначити, що він вже зазнавав обстрілів щонайменше тричі.

Історія аеропорту дуже драматична, враховуючи те, що після відкриття нового терміналу він зміг попрацювати трохи близько двох років. "Телеграф" вирішив нагадати, що відомо про цей об’єкт.

Аеропорт у Запоріжжі існує з 1943 року, але пік його розвитку припав на 1970-80 роки, а останній капітальний ремонт там проводився 1981 року. Через слабку зацікавленість інвесторів цей об’єкт залишався в такому ж стані аж до 2013 року, коли його передали в управління місцевій територіальній громаді. Після цього пасажиропотік різко виріс, через що постало питання про модернізацію.

У 2017 році уряд України виділив 543 мільйони гривень на будівництво нового терміналу та необхідної для його обслуговування інфраструктури. Тендер виграла компанія "Альтіс-Констракшн", яка погодилася провести роботи за майже 530 мільйонів гривень.

Будівельні роботи було завершено у травні 2020 року, через два місяці після того, як в Україні було зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом. Через це аеропорт працював із суттєвими обмеженнями.

Попри це, в 2021 році його сервісом скористалися понад 617 тисяч осіб, які здійснили 3439 рейсів. Але на цьому добрі дні закінчилися і 2022 року, після початку російського вторгнення, повітряне сполучення було повністю зупинено по всій Україні.

Першого удару по аеропорту завдали росіяни в перший же день вторгнення — 24 лютого 2022 року. Через три дні було обстріляно злітно-посадкову смугу.

Третій обстріл стався в ніч з 9 на 10 червня того ж року, проте про пошкодження та постраждалих тоді не повідомлялося.

Вдень 26 травня 2024 року у Запорізькій ОВА повідомили про проліт ракети Х-59 у бік обласного центру. Ближче надвечір інформацію про пошкодження аеропорту оприлюднив нардеп Муса Магомедов, який оприлюднив фото пошкоджень.

Нагадаємо, з початку вторгнення росіяни цілеспрямовано б’ють по великих об’єктах на кшталт ТРЦ та гіпермаркетів. Наприклад, 25 травня 2024 року вони завдали удару по "Епіцентру" в Харкові, що призвело до загибелі щонайменше 14 осіб, серед яких була 12-річна дівчинка.