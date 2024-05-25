Знищують цілеспрямовано та методично: які ТРЦ та гіпермаркети зруйнували росіяни в Україні

Російський повітряний терор продовжується з початку вторгнення

Росіяни вдень 25 травня завдали удару по Харкові двома коректованими авіабомбами, які впали на гіпермаркет "Епіцентр". Хоча це була одна з найбільш жорстких атак по об’єктах цивільної інфраструктури за останні місяці, проте за весь час вторгнення окупанти завдають ударів по ТРЦ та гіпермаркетам не вперше.

"Телеграф" вирішив нагадати про деякі з таких випадків, які призвели до масштабних руйнувань та загибелі мирних жителів. Більшість цих випадків відбулися у 2022 році, оскільки у 2023 році росіяни віддавали перевагу атакам на енергетичну інфраструктуру.

Зокрема 20 березня 2022 року росіяни атакували ТРЦ "Retroville", що призвело до загибелі восьми людей. Того ж місяця під обстріл потрапив інший київський ТРЦ "Лавина".

Примітно, що після первинного обстрілу ТРЦ "Retroville" росіяни знову завдали удару через три дні, що призвело до загибелі журналістки і випадкового перехожого.

ТРЦ "Retroville"

9 березня того ж року російська ракета впала на ТРЦ "Нікольський" у Харкові. Ракета потрапила у технічний 5 поверх, повністю знищила вентиляційну камеру та пройшла через два перекриття до 3 поверху.

ТРЦ "Микільський"

Напевно, найбільш масштабні руйнування зазнав ТРЦ "Амстор" у Кременчуці, на який російська ракета впала у червні 2022 року. Тоді жертвами російської атаки стали щонайменше 20 людей, майже 60 звернулися по медичну допомогу через поранення.

ТРЦ "Амстор"

Будівлям у містах, які знаходилися безпосередньо біля лінії фронту, пощастило ще менше, наприклад обстрілів неодноразово зазнавали ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, ТРЦ "Порт Сіті" у Маріуполі, ТРЦ "РІО" у Миколаєві та інші.

Також не вперше росіяни обстрілюють об’єкти "Епіцентру". Зокрема пошкодження отримували магазини у Києві, Маріуполі, Миколаєві та інших містах, а у багатостраждальній Бучі на самому початку вторгнення було зруйновано ТРЦ мережі.

"Епіцентр" у Бучі

2023 року обстріли теж продовжилися. 3 травня росіяни завдали удару по єдиному працюючому "Епіцентру" в Херсоні, через що загинули троє людей і ще кілька отримали поранення.

"Епіцентр" у Херсоні

Одна з найновіших атак відбулася 29 грудня 2023 року, коли росіяни зруйнували торговий центр Apollo у Дніпрі.

ТЦ Apollo у Дніпрі

Варто зазначити, що згідно з даними Київська школа економіки у своєму січневому звіті повідомила, що за перші два роки повномасштабної війни російські обстріли завдали шкоди інфраструктурі України на 155 мільярдів доларів США.

У травні 2024 року міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що один лише збиток для енергетичної інфраструктури України перевищує 1 мільярд доларів.