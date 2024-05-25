Уничтожают целенаправленно и методично: какие ТРЦ и гипермаркеты разрушили россияне в Украине

Российский воздушный террор продолжается с начала вторжения

Россияне днем 25 мая нанесли удар по Харькову двумя корректируемыми авиабомбами, которые упали на гипермаркет "Эпицентр". Хотя это была одна из наиболее жестких атак по объектам гражданской инфраструктуры за последние месяцы, однако за все время вторжения оккупанты наносят удары по ТРЦ и гипермаркетам не впервые.

"Телеграф" решил напомнить о некоторых из таких случаев, которые привели к масштабным разрушениям и гибели мирных жителей. Большинство этих случаев произошли в 2022 году, так как в 2023 году россияне отдавали предпочтение атакам на энергетическую инфраструктуру.

В частности в 20 марта 2022 года россияне атаковали ТРЦ "Retroville", что привело к гибели восьми человек. В тот же месяц под обстрел попал другой киевский ТРЦ "Лавина".

Примечательно, что после первичного обстрела ТРЦ "Retroville" россияне вновь нанесли удар по нему спустя три дня, что привело к гибели журналистки и случайного прохожего.

ТРЦ "Retroville"

9 марта того же года российская ракета упала на ТРЦ "Никольский" в Харькове. Ракета попала в технический 5 этаж, полностью уничтожила вентиляционную камеру и прошла через два перекрытия до 3 этажа.

ТРЦ "Никольский"

Наверное, наиболее масштабные разрушения понес ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, на который российская ракета упала в июне 2022 года. Тогда жертвами российской атаки стали не менее 20 человек, почти 60 обратились за медицинской помощью из-за ранений.

ТРЦ "Амстор"

Зданиям в городах, которые находились непосредственно возле линии фронта, повезло еще меньше, например обстрелам неоднократно подвергались ТРЦ "Фабрика" в Херсоне, ТРЦ "Порт Сити" в Мариуполе, ТРЦ "РИО" в Николаеве и другие.

Также не впервые россияне обстреливают объекты "Эпицентра". В частности повреждения получали магазины в Киеве, Мариуполе, Николаеве и других городах, а в многострадальной Буче в самом начале вторжения был разрушен ТРЦ сети.

"Эпицентр" в Буче

В 2023 году обстрелы тоже продолжились. 3 мая россияне нанесли удар по единственному работающему "Эпицентру" в Херсоне из-за чего погибли три человека и еще несколько получили ранения.

"Эпицентр" в Херсоне

Одна из наиболее новых атак произошла 29 декабря 2023 года, когда россияне разрушили торговый центр Apollo в Днепре

ТЦ Apollo в Днепре

Стоит отметить, что согласно данным Киевская школа экономики в своем январском отчете сообщила, что за первые два года полномасштабной войны российские обстрелы нанесли ущерб инфраструктуре Украины на 155 миллиардов долларов США.

В мае 2024 года министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что один лишь ущерб для энергетической инфраструктуры Украины превышает 1 миллиард долларов.