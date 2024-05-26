Возродился из запустенья всего несколько лет назад, но был разрушен россиянами: что известно об аэропорте Запорожья

Историю аэропорта легкой не назовешь

Российские оккупанты днем 26 мая нанесли удар по зданию нового терминала Запорожского аэропорта. Пока информации о том, насколько масштабны разрушения пока нет, однако стоит отметить, что он уже подвергался обстрелам по меньшей мере три раза.

История аэропорта весьма драматична, учитывая то, что после открытия нового терминала он смог проработать чуть больше года. "Телеграф" решил напомнить, что известно об этом объекте.

Аэропорт в Запорожье существует с 1943 года, но пик его развития пришелся на 1970-80 годы, а последний капитальный ремонт там проводился в 1981 году. Из-за слабой заинтересованности инвесторов этот объект оставался в прежнем состоянии вплоть до 2013 года, когда его передали в управление местной территориальной общине. После этого пассажиропоток резко вырос из-за чего поднялся вопрос о модернизации.

В 2017 году правительство Украины выделило 543 миллиона гривен на строительство нового терминала и необходимой для его обслуживания инфраструктуры. Тендер выиграла компания "Альтис-Констракшн", которая согласилась провести работы за почти 530 миллионов гривен.

Строительные работы были завершены в мае 2020 года, спустя два месяца после того, как в Украине был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Из-за этого аэропорт работал с существенными ограничениями.

Несмотря на это в 2021 году его сервисом воспользовались более 617 тысяч человек, которые совершили 3439 рейсов. Но на этом хорошие дни закончились и в 2022 году, после начала российского вторжения, воздушное сообщение было полностью остановлено по всей Украине.

Первый удар по аэропорту был нанесен россиянами в первый же день вторжения — 24 февраля 2022 года. Спустя три дня была обстреляна взлетно-посадочная полоса.

Третий обстрел случился в ночь с 9 на 10 июня того же года, однако о повреждениях и пострадавших тогда не сообщалось.

Днем 26 мая 2024 года в Запорожской ОВА сообщили о пролете ракеты Х-59 в сторону областного центра. Ближе к вечеру информацию о повреждении аэропорта обнародовал нардеп Муса Магомедов, который обнародовал фото повреждений.

Напомним, с начала вторжения россияне целенаправленно бьют по крупным объектам вроде ТРЦ и гипермаркетов. Например, 25 мая 2024 они нанесли удар по "Эпицентру" в Харькове, что привело к гибели по меньшей мере 14 человек, среди которых была 12-летняя девочка.