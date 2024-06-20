Россияне атаковали Украину ракетами: бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски (обновляется)

По Украине запустили крылатые ракеты Х-101

Российские террористы примерно в 01:20 выпустили по Украине крылатые ракеты Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски террористы осуществляли из Саратовского района РФ (Энгельс), ориентировочно ракеты в воздушном пространстве Украины можно ожидать через 40-60 минут.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Также отмечается, что в акватории Черного и Азовского моря находятся два надводных и один подводный ракетоноситель российских террористов. На их борту 20 ракет "Калибр". Кроме того, в украинском небе все еще находятся ударные БПЛА, запущенные террористами.

01:55 Объявление воздушных тревог во всех регионах Украины из-за ракетной угрозы со стороны российских террористов.

01:50 Бомбардировщики Ту-95МС находятся на пусковых рубежах возле Каспийского региона. Возможна вторая волна ракетных пусков террористами.

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Как сообщал "Телеграф", ночью 12 июня террористы запустили по Украине ракеты Х-101 с самолетов Ту-95. Ракеты запускали четыре бомбардировщика (три из авиабазы "Оленья", один из "Энгельс-2") из пусковых рубежей вблизи города Энгельс. Также по Украине били ракетами самолеты МиГ-31. Взрывы звучали преимущественно в Киеве – на этот раз российские террористы сосредоточили усилия на столице. Киев атаковали Х-101, "Кинжалы" и ударные беспилотники. Также взрыв произошел в Одессе.

В ночь на субботу, 1 июня, россияне ударили по Украине ракетами и "шахедами", пострадали энергетические объекты. Взрывы звучали во многих областях, слышали их и в Мукачево в Закарпатье, также под ударом был Стрый Львовской области. Ракеты подлетели очень близко к границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Во время ночного обстрела Украины 1 июня силам украинского ПВО удалось сбить большую часть вражеских ракет и практически все дроны. Всего было выпущено 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА, 81 воздушная цель была сбита.