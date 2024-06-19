Возможна ракетная атака: враг поднял в небо Ту-95 с "Оленьи"

Пуски ракет террористами следует ожидать примерно с 01:30 до 02:30

Российские террористы готовят очередную ракетную атаку по Украине. Около 22:30 террористы подняли в небо четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС с авиабазы "Оленья" – единственной, куда пока не добивают Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает мониторинг. Предполагается, что вылет бомбардировщиков, очевидно, боевой.

"В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно с 01:30 по 02:30. Соответственно запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 02:30 по 03:30", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о присутствии в акватории Черного и Азовского недотопленных остатков Черноморского флота российских террористов. Суммарный залп недобитков составляет 20 ракет "Калибр".

Как сообщал "Телеграф", ночью 12 июня террористы запустили по Украине ракеты Х-101 с самолетов Ту-95. Ракеты запускали четыре бомбардировщика (три из авиабазы "Оленья", один с "Энгельс-2") из пусковых рубежей вблизи города Энгельс. Также по Украине били ракетами самолеты МиГ-31. Взрывы звучали преимущественно в Киеве – на этот раз российские террористы сосредоточили усилия на столице. Киев атаковали Х-101, "Кинжалы" и ударные беспилотники. Также взрыв произошел в Одессе.

В ночь на субботу, 1 июня, россияне ударили по Украине ракетами и "шахедами", пострадали энергетические объекты. Взрывы звучали во многих областях, слышали их и в Мукачево в Закарпатье, также под ударом был Стрый Львовской области. Ракеты подлетели очень близко к границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Во время ночного обстрела Украины 1 июня силам украинского ПВО удалось сбить большую часть вражеских ракет и практически все дроны. Всего было выпущено 53 ракеты разных типов и 47 ударных БПЛА, 81 воздушная цель была сбита.