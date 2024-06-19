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Можлива ракетна атака: ворог підняв у небо Ту-95 з "Оленьї"

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Ту-95 злетіли з авіабази "Оленья" Новина оновлена 19 червня 2024, 22:51
Ту-95 злетіли з авіабази "Оленья". Фото Вікіпедія

Пуски ракет терористами слід очікувати приблизно з 01:30 по 02:30

Російські терористи готують чергову ракетну атаку по Україні. Близько 22:30 терористи підняли у небо чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з авіабази "Оленья" – єдиної, куди поки що не добивають Збройні сили України.

Про це повідомляє моніторинг. Припускається, що виліт бомбардувальників, вочевидь, бойовий.

"У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 01:30 по 02:30. Відповідно запуск ракет Х-101 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 02:30 по 03:30", – сказано у повідомленні.

Окрім того, повідомляється про присутність в акваторії Чорного та Азовського недотоплених залишків Чорноморського флоту російських терористів. Сумарний залп недобитків складає 20 ракет "Калібр".

Як повідомляв "Телеграф", вночі 12 червня терористи запустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95. Ракети запускали чотири бомбардувальники (три з авіабази "Оленья", один з "Енгельс-2") з пускових рубежів поблизу міста Енгельс. Також по Україні били ракетами літаки МіГ-31. Вибухи лунали переважним чином у Києві – цього разу російські терористи зосередили зусилля на столиці. Київ атакували Х-101, "Кинджали" та ударні безпілотники. Також вибух стався в Одесі.

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Під час нічного обстрілу України 1 червня силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони. Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА, 81 повітряну ціль було збито.

Теги:
#Терористи #Росія #Війна #Ракетний удар #Ракетна атака