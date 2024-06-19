Можлива ракетна атака: ворог підняв у небо Ту-95 з "Оленьї"

Пуски ракет терористами слід очікувати приблизно з 01:30 по 02:30

Російські терористи готують чергову ракетну атаку по Україні. Близько 22:30 терористи підняли у небо чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з авіабази "Оленья" – єдиної, куди поки що не добивають Збройні сили України.

Про це повідомляє моніторинг. Припускається, що виліт бомбардувальників, вочевидь, бойовий.

"У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 01:30 по 02:30. Відповідно запуск ракет Х-101 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 02:30 по 03:30", – сказано у повідомленні.

Окрім того, повідомляється про присутність в акваторії Чорного та Азовського недотоплених залишків Чорноморського флоту російських терористів. Сумарний залп недобитків складає 20 ракет "Калібр".

Як повідомляв "Телеграф", вночі 12 червня терористи запустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95. Ракети запускали чотири бомбардувальники (три з авіабази "Оленья", один з "Енгельс-2") з пускових рубежів поблизу міста Енгельс. Також по Україні били ракетами літаки МіГ-31. Вибухи лунали переважним чином у Києві – цього разу російські терористи зосередили зусилля на столиці. Київ атакували Х-101, "Кинджали" та ударні безпілотники. Також вибух стався в Одесі.

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Під час нічного обстрілу України 1 червня силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони. Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА, 81 повітряну ціль було збито.