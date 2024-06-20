Росіяни атакували Україну ракетами: бомбардувальники Ту-95МС здійснили пуски (оновлюється)

По Україні запустили крилаті ракети Х-101

Російські терористи приблизно о 01:20 випустили по Україні крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски терористи здійснювали з Саратовського району РФ (Енгельс), орієнтовно ракети у повітряному просторі України можна очікувати через 40-60 хвилин.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Також зазначається, що в акваторії Чорного та Азовського моря перебувають два надводні та один підводний ракетоносій російських терористів. На їхньому борту 20 ракет "Калібр". Окрім того, в українському небі все ще перебувають ударні БПЛА, запущені терористами.

02:50 Крилаті ракети у повітряному просторі України поки що відсутні. Ймовірно, пуски могли бути фальшивими. Зазначається, що чотири Ту-95МС прямують з пускових на Каспії назад у бік "Оленьї".

01:55 Оголошення повітряних тривог в усіх регіонах України через ракетну загрозу з боку російських терористів.

01:50 Бомбардувальники Ту-95МС перебувають на пускових рубежах біля Каспійського регіону. Можлива друга хвиля ракетних пусків терористами.

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Як повідомляв "Телеграф", вночі 12 червня терористи запустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95. Ракети запускали чотири бомбардувальники (три з авіабази "Оленья", один з "Енгельс-2") з пускових рубежів поблизу міста Енгельс. Також по Україні били ракетами літаки МіГ-31. Вибухи лунали переважним чином у Києві – цього разу російські терористи зосередили зусилля на столиці. Київ атакували Х-101, "Кинджали" та ударні безпілотники. Також вибух стався в Одесі.

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Під час нічного обстрілу України 1 червня силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони. Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА, 81 повітряну ціль було збито.