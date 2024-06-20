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Росіяни атакували Україну ракетами: бомбардувальники Ту-95МС здійснили пуски (оновлюється)

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Україна відбиває ракетну атаку російських окупантів Новина оновлена 20 червня 2024, 02:52
Україна відбиває ракетну атаку російських окупантів. Фото Колаж "Телеграфу"

По Україні запустили крилаті ракети Х-101

Російські терористи приблизно о 01:20 випустили по Україні крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски терористи здійснювали з Саратовського району РФ (Енгельс), орієнтовно ракети у повітряному просторі України можна очікувати через 40-60 хвилин.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Також зазначається, що в акваторії Чорного та Азовського моря перебувають два надводні та один підводний ракетоносій російських терористів. На їхньому борту 20 ракет "Калібр". Окрім того, в українському небі все ще перебувають ударні БПЛА, запущені терористами.

02:50 Крилаті ракети у повітряному просторі України поки що відсутні. Ймовірно, пуски могли бути фальшивими. Зазначається, що чотири Ту-95МС прямують з пускових на Каспії назад у бік "Оленьї".

01:55 Оголошення повітряних тривог в усіх регіонах України через ракетну загрозу з боку російських терористів.

01:50 Бомбардувальники Ту-95МС перебувають на пускових рубежах біля Каспійського регіону. Можлива друга хвиля ракетних пусків терористами.

(оновлюється)

Як повідомляв "Телеграф", вночі 12 червня терористи запустили по Україні ракети Х-101 з літаків Ту-95. Ракети запускали чотири бомбардувальники (три з авіабази "Оленья", один з "Енгельс-2") з пускових рубежів поблизу міста Енгельс. Також по Україні били ракетами літаки МіГ-31. Вибухи лунали переважним чином у Києві – цього разу російські терористи зосередили зусилля на столиці. Київ атакували Х-101, "Кинджали" та ударні безпілотники. Також вибух стався в Одесі.

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Під час нічного обстрілу України 1 червня силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони. Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА, 81 повітряну ціль було збито.

Теги:
#Війна #Ракетний удар #Ракетна атака