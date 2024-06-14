Ночной обстрел Украины: где раздавались взрывы, сколько целей удалось сбить

Силы обороны сбили большинство целей

В ночь на пятницу, 14 июня, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине. Враг применил ракеты разных типов и ударные БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Отмечается, что всего российские оккупанты применили 31 средство воздушного нападения.

Было запущено 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков — Саратовская область РФ);

3 баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из Крыма и Краснодарского края);

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков – Ейск).

Также в Воздушных силах отметили, что к отражению воздушного нападения противника была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения ВС, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушных цели:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

В свою очередь председатель Днепропетровска ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью в области подразделения ВК "Восток" уничтожили 5 БпЛА типа "Shahed". Два – в Каменском районе и по одному – в Днепровском, Синельниковском и Криворожском.

Кроме того, по его словам, по Никополю враг бил дронами-камикадзе. Атаковал вечером и уже несколько раз – утром. Люди не пострадали. Также враг обстрелял и марганецкую общину. Последствия атак уточняются.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что ночью враг атаковал Запорожский район. По его словам, ракеты попали в открытый участок местности. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Telegram-канал Monitorwar опубликовал карту с приблизительными маршрутами ударных БПЛА и ракет. На нем видно, что большинство вражеских средств поражения летели в направлении города Староконстантинов Хмельницкой области.

Напомним, в ночь на 14 июня российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95. Пуски происходили из района Энгельса, в воздухе находилось до пяти самолетов террористов.

Кроме того, после объявления воздушной тревоги после 6 утра 14 июня в Украине раздались взрывы. Их слышали в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях. В Воздушных силах сообщили, что враг ударил по нашей стране ракетой "Кинжал".