"Кому-то горе, а кому-то праздник": в Кривом Роге ограбили квартиру пострадавшей от российского обстрела (фото)

Подписчики девушки в Instagram откликнулись на просьбу о помощи

После российской ракетной атаки по Кривому Рогу в среду, 12 июня, ограбили квартиру местного кометолога Яны Нимич. Во время обстрела девушка получила травмы и была вынуждена обратиться к врачам.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Девушка отметила, что пока она находилась в больнице, неизвестные вынесли из ее квартиры все наличные деньги.

"Кому-то горе, а кому-то праздник. Пока мы ездили в больницу, у нас из квартиры украли все деньги", — написала она.

Девушка также обратилась к своим подписчикам с просьбой о помощи. Также она показала фото из поврежденной от взрыва квартиры.

Яна Нимич раньше проживала в Херсоне. Однако после начала полномасштабного вторжения России она переехала в Кривой Рог.

Напомним, в Кривом Роге 14 июня объявлен день траура. В результате российской атаки 12 июня в городе погибли 9 человек, 32 — получили ранения. В больницы города были госпитализированы 13 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Один из погибших был идентифицирован только благодаря ДНК-исследованию. Также был поврежден 41 многоквартирный дом, гимназия и 2 училища.