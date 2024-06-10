Десятки поврежденных зданий и пострадавшие: последствия обстрела Харькова авиабомбами 10 июня

Удалось вытащить из-под завалов 75-летнего мужчину

В понедельник, в 17:35, в Харькове раздались взрывы. Россияне ударили управляемыми авиабомбами по району жилой застройки, из-за чего пострадали восемь человек.

Из-за атаки повреждены дома, гаражи и автомобили, а в одном из домов возник пожар. Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов.

"В общей сложности из-за обстрела КАБами в Киевском и Салтовском районах Харькова 8 человек пострадали: 5 мужчин и 3 женщины. Повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля", ― написал Синегубов.

Из-под завалов удалось вытащить 75-летнего мужчину. Он оставался на связи, пока его деблокировали. Медики госпитализировали мужчину.

Один из боеприпасов не сдетонировал. В настоящее время происходит временное отселение людей из дома, пока не будет проведена детонация.

Напомним, что вечером Россия обстреляла баллистикой Миргород Полтавской области. За час раздались два взрыва. Над городом также заметили разведывательный дрон. По предварительным данным, Миргород был обстрелян ракетами из комплекса "Искандер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время обстрела Херсона пострадала 102-летняя женщина. Россияне повторно ударили по городу, из-за чего едва не погибли полицейские.