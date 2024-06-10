Россияне дважды за час ударили баллистикой по Миргороду: что известно (обновлено)

Полтавскую область обстреляли баллистикой

Россияне запустили по Украине ракеты, а их целью стал город Миргород, что в Полтавской области. Предварительно известно, что они использовали баллистические ракеты из комплекса Искандер.

Согласно данным мониторинговых каналов, там это второй взрыв за последний час. Примерно в то же время крылатые ракеты наблюдались в южных областях, однако о прилетах не сообщалось.

Официально информации о пострадавших и разрушениях в Мирогороде не поступало. Согласно данным местных каналов, первый взрыв прогремел около 18:20, а второй — около 18:50. При этом в воздухе также наблюдается активность российского разведывательного дрона.

UPD: Информацию об этом подтвердил глава Полтавской ОВА Филип Пронин. По его словам из-за обстрела в Миргородском районе пострадал один человек.

Как сообщалось ранее, россияне днем 10 июня обстреляли Херсон из-за чего ранения получила 102-летняя женщина. Когда на место прибыли спасатели, россияне нанесли повторный удар, чем едва не убили группу спасателей, которые прибыли на место происшествия для ликвидации последствий.

До этого мощные взрывы раздались в Харькове. Его россияне обстреляли с помощью корректируемых авиационных бомб. Из-за этого было повреждено несколько домов.