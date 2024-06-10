Десятки пошкоджених будівель та постраждалі: наслідки обстрілу Харкова авіабомбами 10 червня

Вдалось витягнути з-під завалів 75-річного чоловіка

У понеділок, о 17:35, у Харкові пролунали вибухи. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по району житлової забудови, через що постраждало вісім людей.

Через атаку пошкодило будинки, гаражі та автомобілі, а в одному з будинків виникла пожежа. Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов.

"Загалом васлідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки", ― написав Синєгубов.

З-під завалів вдалось витягнути 75-річного чоловіка. Він залишався на зв’язку, поки його деблокували. Медики госпіталізували чоловіка.

Один з боєприпасів не здетонував. Наразі відбувається тимчасове відселення людей з будинку допоки не буде проведена детонація.

Нагадаємо, що увечері Росія обстріляла балістикою Миргород Полтавської області. За годину пролунали два вибухи. Над містом також помітили розвідувальний дрон. За попередніми даними, Миргород обстріляли ракетами з комплексу "Іскандер".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час обстрілу Херсону постраждала 102-річна жінка. Росіяни повторно вдарили по місту, через що ледь не загинули поліцейські.