Росіяни двічі за годину вдарили балістикою по Миргороду: що відомо

Полтавську область обстріляли балістикою

Росіяни запустили по Україні ракети, а їхньою метою стало місто Миргород, що на Полтавщині. Попередньо відомо, що вони використовували балістичні ракети із комплексу Іскандер.

За даними моніторингових каналів, там це другий вибух за останню годину. Приблизно водночас крилаті ракети спостерігалися у південних областях, проте про прильоти не повідомлялося.

Офіційно інформації про постраждалих та руйнування у Мирогороді не надходило. За даними місцевих каналів, перший вибух пролунав близько 18:20, а другий — близько 18:50. При цьому у повітрі також спостерігається активність російського розвідувального дрона.

Як повідомлялося раніше, росіяни вдень 10 червня обстріляли Херсон, через що поранення отримала 102-річна жінка. Коли на місце прибули рятувальники, росіяни завдали повторного удару, чим мало не вбили групу рятувальників, які прибули на місце пригоди для ліквідації наслідків.

До цього потужні вибухи пролунали у Харкові. Його росіяни обстріляли за допомогою авіаційних бомб, що коректуються. Через це було пошкоджено кілька будинків.