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"Комусь горе, а комусь свято": у Кривому Розі пограбували квартиру постраждалої від російського обстрілу (фото)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Ракетний удар по Кривому Рогу Новина оновлена 13 червня 2024, 17:35
Ракетний удар по Кривому Рогу. Фото Колаж "Телеграфу"

Підписники дівчини в Instagram відгукнулись на прохання про допомогу

Після російської ракетної атаки по Кривому Рогу в середу, 12 червня, пограбували квартиру місцевого кометолога Яни Нимич. Під час обстріл дівчина отримала травми та була вимушена звернутись до лікарів.

Про це вона повідомила у своєму Instagram. Дівчина зазначила, що поки вона перебувала в лікарні, невідомі винесли з її квартири всю готівку.

"Комусь горе, а комусь свято. Поки ми їздили в лікарню, у нас з квартири вкрали всі гроші", — написала вона.

Дівчина також звернулась до своїх підписників з проханням про допомогу. Також вона показала фото з пошкодженої від вибуху квартири.

Яна Нимич раніше проживала у Херсоні. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії вона переїхала до Кривого Рогу.

Нагадаємо, у Кривому Розі 14 червня оголошено день жалоби. Внаслідок російської атаки 12 червня у місті загинуло 9 людей, 32 — отримали поранення. До лікарень міста було госпіталізовано 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 – у вкрай тяжкому стані.

Одного з загиблих було ідентифіковано лише завдяки ДНК-дослідженню. Також було пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, гімназію та 2 училища.

Теги:
#Обстріл #Пограбування #Кривий Ріг