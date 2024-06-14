По Украине ударили "Кинжалом": в Киеве и нескольких областях слышали взрывы, что известно

После ночного террора враг продолжил его с утра

После объявления воздушной тревоги после 6 утра 14 июня в Украине раздались взрывы. Их слышали в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях. В 6:48 дали отбой воздушной тревоги.

Как сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины, предварительно, враг ударил по нашей стране ракетой "Кинжал". По сообщению мониторинговых каналов, она двигалась на Староконстантинов и прекратила свое существование.

Тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Именно он является носителем баллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12 350 км/ч).

В 6:19 с аэродрома "Саваслейка" россияне подняли в воздух еще один МиГ-31К. Таким образом, по состоянию на 6:27 в воздухе находилось два вражеских истребителя МиГ. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Напомним, в ночь на 14 июня россияне также терроризировали Украину ракетами. Они запустили крылатые ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95. Пуски происходили из района Энгельса, в воздухе находилось до пяти самолетов террористов. Взрывы звучали в районе Староконстантинова, предварительно работала ПВО. Также взрывы прогремели в Запорожье.