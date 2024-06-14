По Україні вдарили "Кинджалом": у Києві та кількох областях чули вибухи, що відомо

Після нічного терору ворог продовжив його зранку

Після оголошення повітряної тривоги після 6-ї ранку 14 червня в Україні пролунали вибухи. Їх чули на Київщині, Хмельниччині та Житомирщині. О 6:48 дали відбій повітряної тривоги.

Як повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України, попередньо ворог вдарив по нашій країні ракетою "Кинджал". За повідомленням моніторінгових каналів, вона рухалася на Старокостянтинів та припинила своє існування.

Тривогу було оголошено через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Саме він є носієм балістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12 350 км/год).

О 6:19 з аеродрому "Саваслейка" росіяни підняли у повітря ще один МіГ-31К. Таким чином, станом на 6:27 у повітрі перебувало два ворожих винищувачі МіГ. Повітряну тривогу було оголошено по всій території України.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня росіяни також тероризували Україну ракетами. Вони запустили крилаті ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пуски відбувалися з району Енгельса, у повітрі було до п'яти літаків терористів. Вибухи лунали у районі Старокостянтинова, попередньо, працювала ППО. Також вибухи пролунали у Запоріжжі.