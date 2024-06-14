Російські Ту-95МС випустили ракети: загроза атаки для всієї України (оновлюється)

Підльот ракет до повітряного простору України очікується приблизно через годину після пуску

Російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пуски відбувалися з району Енгельса, у повітрі було до п'яти літаків терористів.

Про це повідомляють моніторинг та Повітряні сили. Підльот ракет до повітряного простору України очікується приблизно через годину після пуску. Зазначається, що літаки Ту-22М3 не наважилися атакувати – вони виконали фейкові пускові маневри біля тимчасово окупованого Севастополя, після чого втекли до району Новоросійська.

02:50 Зафіксовано входження бортів Ту-95МС в район Каспію, можлива ще одна хвиля ракетних пусків. Перші пуски були з Саратовської області.

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У ніч на 12 червня російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні, де головними цілями стали Київ та Васильків, що знаходиться в області. Примітно, що в цьому містечку розташований військовий аеродром. Проте його було знищено ще у 2022 році.

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Під час нічного обстрілу України 1 червня силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони. Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА, 81 повітряну ціль було збито.