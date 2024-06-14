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Російські Ту-95МС випустили ракети: загроза атаки для всієї України (оновлюється)

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Росіяни атакують ракетами Україну Новина оновлена 14 червня 2024, 02:52
Росіяни атакують ракетами Україну. Фото Колаж "Телеграфу"

Підльот ракет до повітряного простору України очікується приблизно через годину після пуску

Російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пуски відбувалися з району Енгельса, у повітрі було до п'яти літаків терористів.

Про це повідомляють моніторинг та Повітряні сили. Підльот ракет до повітряного простору України очікується приблизно через годину після пуску. Зазначається, що літаки Ту-22М3 не наважилися атакувати – вони виконали фейкові пускові маневри біля тимчасово окупованого Севастополя, після чого втекли до району Новоросійська.

02:50 Зафіксовано входження бортів Ту-95МС в район Каспію, можлива ще одна хвиля ракетних пусків. Перші пуски були з Саратовської області.

(оновлюється)

У ніч на 12 червня російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні, де головними цілями стали Київ та Васильків, що знаходиться в області. Примітно, що в цьому містечку розташований військовий аеродром. Проте його було знищено ще у 2022 році.

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області. Ракети підлетіли дуже близько до кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Під час нічного обстрілу України 1 червня силам української ППО вдалося збити більшу частину ворожих ракет та практично всі дрони. Усього було випущено 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА, 81 повітряну ціль було збито.

Теги:
#Війна #Ракетна атака